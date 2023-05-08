Лянка Грыу объяснила, как сбросила 6 килограммов

Актриса Лянка Грыу похудела на шесть килограммов благодаря правильному питанию и качественному сну. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

По словам артистки, ей очень важно быть в комфорте с телом. Она изменила питание, следит за количеством воды, которое выпивает в день, и старается спать достаточное количество часов каждые сутки. Кроме того, она стала принимать витамины, делать массаж и аппаратные процедуры, а также уделять время домашнему уходу и ежедневной 15-минутной гимнастике.