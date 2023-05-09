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Жена телеведущего Михаила Ширвиндта сфотографировалась обнаженной

Жена телеведущего Михаила Ширвиндта выложила фото, на котором она обнажена. Снимок из петербургского отеля, где девушка отдыхает с мужем, появился в ее личном блоге в социальных сетях.

Жена Ширвиндта сфотографировалась обнаженной
© Соцсети

Журналистка Анастасия Ширвиндт на 32 года младше мужа. Она встретила его, когда пришла работать в программу Михаила Ширвиндта "Хочу все знать". Многие родственники Анастасии осуждали ее отношения со взрослым мужчиной, который на момент знакомства был женат, и до сих пор не полностью поддерживают ее выбор, но девушка проработала проблему с психотерапевтом и не реагирует остро на чужое мнение.

Анастасия и Михаил женаты с 2019 года. Журналистка сама купила обручальное кольцо, а на росписи появилась в комбинезоне, а не в платье. Муж поддержал ее в нежелании следовать существующим стереотипам.

Соцсети

10 мая 2020 года у супругов родился сын. Его зовут Михаилом, как и отца.

Жена телеведущего Михаила Ширвиндта опубликовала фото в купальнике без фильтров

Ранее обнаженной снялась 56-летняя Холли Берри.

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