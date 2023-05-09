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Певец Стас Михайлов показал жену в день ее 50-летия

Музыкальный исполнитель Стас Михайлов поздравил жену с юбилеем и показал ее фотографию. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях артиста.

Стас Михайлов показал жену в день ее 50-летия
© РИА Новости

Михайлов публично признался жене в любви, пообещав сказать еще больше теплых слов лично:

"Любимая, лучше тебя никого нет и никогда не будет! <...> Я тебя очень сильно люблю! Ты и я — навсегда".

Инна, жена Стаса Михайлова, 15 лет была женой футболиста Андрея Канчельскиса, но в 2006 году они развелись. В браке родились 29-летний Андрей и 24-летняя Ева. С 2011 года Инна замужем за Михайловым, у них двое общих детей: 13-летняя Иванна и 10-летняя Мария.

Соцсети

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