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Бывшая жена Сергея Бондарчука показала фигуру после четвертых родов

Тата Фролова, бывшая жена продюсера Сергея Бондарчука, продемонстрировала фигуру в купальнике через 4,5 месяца после того, как родила в четвертый раз. Соответствующая фотография появилась в ее личном блоге в социальных сетях.

В подписи к фотографии 33-летняя Тата отметила, что довольна собой. Сейчас она вместе с семьей отдыхает в Дубае.

У Таты Фроловой четверо детей. Две дочери от сына Федора и Светланы Бондарчук, а от нынешнего мужа, музыканта Филиппа Фролова, двое сыновей.

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