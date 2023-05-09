Тата Фролова, бывшая жена продюсера Сергея Бондарчука, продемонстрировала фигуру в купальнике через 4,5 месяца после того, как родила в четвертый раз. Соответствующая фотография появилась в ее личном блоге в социальных сетях.

В подписи к фотографии 33-летняя Тата отметила, что довольна собой. Сейчас она вместе с семьей отдыхает в Дубае.

У Таты Фроловой четверо детей. Две дочери от сына Федора и Светланы Бондарчук, а от нынешнего мужа, музыканта Филиппа Фролова, двое сыновей.