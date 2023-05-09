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У 79-летнего актера Роберта де Ниро родился седьмой ребенок

Актер Роберт де Ниро стал отцом в седьмой раз. Об этом стало известно ET Canada: артист поправил журналиста, который сказал, что у актера шесть детей.

У 79-летнего Роберта де Ниро родился седьмой ребенок
© globallookpress.com

"Вообще-то семь. У меня только что родился ребенок", — отметил 79-летний де Ниро.

Сведения о рождении седьмого ребенка подтвердил представитель де Ниро. Кто стал матерью младенца, неизвестно. Со второй женой актер развелся в 2018 году после 20 лет совместной жизни.

Роберт де Ниро рассказал, что стремится быть любящим отцом и всегда правильно вести себя с детьми. Тем не менее, ему это не всегда удается: иногда приходится "диктовать правила".

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У актера было два брака. В первом родились 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль, во втором — 25-летний Эллиот и 11-летняя Хелен. Роберт де Ниро также стал отцом сыновей-близнецов бывшей подруги — их зовут Джулиан и Аарон.

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