57-летняя актриса показала детальные фото невероятной фигуры

57-летняя Элизабет Херли показала детальные фото невероятной фигуры
Британская актриса Элизабет Херли совсем скоро будет отмечать 58-летие, но это не мешает ей выглядеть на 20 лет моложе.
На этот раз Херли поразила поклонников эффектными фото в розовом бикини.
"Только взгляните на эту фигуру! Ей скоро 60? Не верю..."; "Нормально, что я в свои 35 выгляжу старше"; "Есть много стройных пожилых актрис, но их всегда выдает кожа. А у Элизабет и кожа молодой девочки... Руки, шея, грудь, живот. Это невероятно!", — комментируют фото поклонники.
Элизабет Херли наиболее известна по своим ролям в фильмах "Бедная принцесса", "Австралец", "Королева драгоценностей" и сериале "Королева южных морей". Кроме актерской карьеры, Херли также работала моделью, была лицом бренда Estée Lauder и создала собственную линию купальников.
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