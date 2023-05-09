57-летняя актриса показала детальные фото невероятной фигуры

"Только взгляните на эту фигуру! Ей скоро 60? Не верю..."; "Нормально, что я в свои 35 выгляжу старше"; "Есть много стройных пожилых актрис, но их всегда выдает кожа. А у Элизабет и кожа молодой девочки... Руки, шея, грудь, живот. Это невероятно!", — комментируют фото поклонники.