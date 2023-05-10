Милла Йовович поделилась фото без макияжа
47-летняя актриса Милла Йовович поделилась селфи без макияжа. Кадр она опубликовала в своих социальных сетях.
Актриса запечатлела себя во время подготовки к показу бренда Chanel. Она показала, как сидит в кресле стилиста, пока та укладывала ее волосы, а потом показала себя у визажиста, который наносил ей макияж.
Соцсети
Позднее Йовович появилась на публике с черно-розовыми стрелками и нюдовыми губами.Поклонники отметили, что актриса выглядит замечательно.
"Абсолютная красота", "Вы выглядите потрясающе", "Милла как всегда прекрасна", "Вы лучше всех этих девочек, не сравнивайте себя"
Ранее сообщалось, что Милла Йовович опубликовала фото 20-летней давности с мужем.