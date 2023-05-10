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Милла Йовович поделилась фото без макияжа

47-летняя актриса Милла Йовович поделилась селфи без макияжа. Кадр она опубликовала в своих социальных сетях.

Актриса запечатлела себя во время подготовки к показу бренда Chanel. Она показала, как сидит в кресле стилиста, пока та укладывала ее волосы, а потом показала себя у визажиста, который наносил ей макияж.

Соцсети

Позднее Йовович появилась на публике с черно-розовыми стрелками и нюдовыми губами.Поклонники отметили, что актриса выглядит замечательно.

"Абсолютная красота", "Вы выглядите потрясающе", "Милла как всегда прекрасна", "Вы лучше всех этих девочек, не сравнивайте себя"

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Ранее сообщалось, что Милла Йовович опубликовала фото 20-летней давности с мужем.

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