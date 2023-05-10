Личная жизнь певицы и телеведущей Анны Семенович овеяна слухами, ведь сама звезда не спешит рассказывать о ней публично. Однако недавно артистка рассказала о новых отношениях журналистке Алене Жигаловой, сообщает Газета.ру со ссылкой на интервью.

Анна рассказала, что сейчас ее отношения можно назвать гостевыми. Возлюбленный работает и в России, и в Европе, и часто бывает в командировках. Поэтому съезжаться пара не торопится. Семенович призналась, что такой формат отношений ее полностью устраивает, ведь ранее она с ним сталкивалась.

«Эта история для меня очень подходит, потому что я энергичная женщина. Очень самодостаточная. (...) Есть женщины, которые не могут находиться одни — им срочно нужен мужчина. <…> А я прекрасно чувствую себя одна», — объяснила звезда.

Жигалова предположила, что к гостевому браку приходят только женатые мужчины. Но Семенович не согласилась с ее мнением и заявила: такой роман подходит занятым парам, которые часто работают и много ездят по стране и миру.