Выяснились подробности отношений Тома Круза и Шакиры

Стали известны подробности отношений между Томом Крузом и Шакирой после их совместного выхода. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на инсайдеров.

Источник отметил, что Том Круз заинтересован в отношениях с певицей, между ними есть определенная "химия". Также отмечается, что Шакира тоже заинтересована в новом романе.

Инсайдер рассказал, что певица сейчас ищет "мягкую подушку", на которую она могла бы "упасть". Том Круз идеально подходит для этой роли, так как он симпатичный и талантливый.

Также выяснилось, что после их совместного выхода актер прислал Шакира цветы.