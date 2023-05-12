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Актриса Наталья Андрейченко опубликовала селфи без фильтров и нарвалась на критику в сети

Российская актриса театра и кино Наталья Андрейченко активно ведет страницы в социальных сетях. На одной из них 67-летняя артистка недавно опубликовала пост, который вызвал неоднозначную реакцию фолловеров.

Звезда фильма «Мэри Поппинс» опубликовала селфи без фильтров
© РИА Новости

Селфи без фильтров актриса опубликовала ко Дню Победы. На фотографии актриса в шапке, с распущенными волосами и ярким макияжем. Лицо Андрейченко снято крупным планом.

Соцсети

Лопес показала лицо без макияжа и фильтров

В тексте публикации звезда советского кино рассказала о том, как ее отец, будучи мальчишкой, убегал на фронт. Актриса призналась, что День Победы – ее любимый праздник. Однако среди комментаторов, ответивших восхищением на рассказанную историю, нашлись и те, кто в первую очередь обратил внимание на внешний вид Натальи:

«Вы простите меня, но зачем вы, великая актриса, такое с собой сделали?», «Зачем такую фотографию выставлять?»

Ранее «Рамблер» писал, как выглядит Полина Гагарина без макияжа.

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