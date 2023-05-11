Певица, актриса и предпринимательница Дженнифер Лопес представила видео, где она демонстрирует процесс нанесения макияжа на себя. Ролик она опубликовала в соцсетях.

Дженнифер Лопес, 53-летняя знаменитость, позировала перед камерой без макияжа и без использования фильтров при публикации ролика. Во время съемки певица использовала свой собственный крем для придания сияния и увлажняющий блеск для губ. В видео она была одета в полупрозрачный халат, золотые серьги и носила свои волосы собранными в низкую причёску.

Соцсети

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались в начале 2000-х годов. Они были помолвлены, но свадьбы не состоялось. Весной 2021 года бывшие партнёры возобновили свои отношения. И 16 июля 2022 года они поженились в Лас-Вегасе. У Дженнифер Лопес есть двое детей от брака с Марком Энтони - сын по имени Макс и дочь Эмми.