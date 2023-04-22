Ирина Шейк пожаловалась на травлю из-за "чрезмерной сексуальности"

Супермодель Ирина Шейк в беседе с изданием Harper's Bazaarпожаловалась на травлю, с которой ей пришлось столкнуться из-за "чрезмерной сексуальности".

По словам звезды, в начале карьеры ей говорили, что она не похожа на модель, и что успеха ей не добиться:

«Тогда многие говорили: «Она не худая, она чересчур сексуальная, она никогда не станет моделью! Я всегда говорила: «Нет, я не собираюсь этого делать. Я не собираюсь терять 10 фунтов».

Топ-модель призналась, что у нее нет времени на чтение комментариев в Сети. Шейк отметила, что не только работает, но также занимается бытом и воспитывает дочку:

"У нас нет няни. Я строю карьеру, готовлю, убираю, одеваю свою дочь, вожу ее в школу и занимаюсь делами, у меня нет времени на мнение людей", – заключила модель.