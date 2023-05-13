Эмили Ратаковски прорекламировала средства для волос

Модель Эмили Ратаковски снялась в рекламе средств для волос Kerastase. Ролик появился на официальной странице бренда в социальных сетях.

31-летняя Эмили Ратаковски прорекламировала линейку средств по уходу за сухими волосами. В нее вошли шампунь, маска и сыворотки для кожи головы и секущихся кончиков. В проморолике модель появилась в белой майке на широких бретелях и голубых джинсах.

У Эмили Ратаковски есть двухлетний сын Сильвестр Аполло. С его отцом модель рассталась в июле 2022 года. Сейчас она в отношениях с певцом Гарри Стайлзом.

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