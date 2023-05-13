$77.20+1.3284.25+1.36

Модель Эмили Ратаковски прорекламировала средства для волос

Модель Эмили Ратаковски снялась в рекламе средств для волос Kerastase. Ролик появился на официальной странице бренда в социальных сетях.

Эмили Ратаковски прорекламировала средства для волос
© globallookpress.com

31-летняя Эмили Ратаковски прорекламировала линейку средств по уходу за сухими волосами. В нее вошли шампунь, маска и сыворотки для кожи головы и секущихся кончиков. В проморолике модель появилась в белой майке на широких бретелях и голубых джинсах.

У Эмили Ратаковски есть двухлетний сын Сильвестр Аполло. С его отцом модель рассталась в июле 2022 года. Сейчас она в отношениях с певцом Гарри Стайлзом.

Соцсети

Экс-супруга модели Эмили Ратаковски Себастьяна Бир-Маккларда обвинили в харассменте

Ранее Эмили Ратаковски впервые прокомментировала слухи об отношениях с Гарри Стайлзом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий