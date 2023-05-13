Бузова напомнила бывшему мужу о его изменах

Телеведущая Ольга Бузова в своем телеграм-канале опровергла слухи о том, что ее бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов, будет участвовать в шоу "Новые звезды в Африке". Она также призвала его не использовать ее имя и напомнила об изменах в их браке.

Бузова посетовала, что источник слухов об участии Тарасова в проекте неясен. Она допустила, что бывший муж заинтересован в пиаре с помощью шоу, которое стало суперрейтинговым.

"Дим, а можно придумать что-то более интересное? Использовать меня уже моветон. Жена ревнует, а мы все знаем, как ты любишь им изменять", — добавила телеведущая.

Бузова и Тарасов были мужем и женой с 2012 по 2016 год, до этого футболист был женат на Оксане Пономаренко, родившей ему дочь Ангелину. Сейчас Тарасов в браке с моделью Анастасией Костенко, у пары трое детей. Тем не менее, футболист периодически выясняет отношения с Ольгой Бузовой в публичном поле.