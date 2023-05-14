Тутта Ларсен показала фото отца в ответ на вопрос о молодости

По словам Тутты Ларсен, 74-летний отец каждое утро час посвящает зарядке и делает пробежку. Он также ежедневно проплывает несколько километров, а зимой обязательно катается на лыжах и коньках.

Ларсен также отметила, что может любить себя только в том случае, если любит папу. Она почти 30 лет не общалась с отцом, поскольку он ушел из семьи, когда ей было семь лет. Тем не менее, они решили восстановить отношения.