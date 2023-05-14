Чадов рассказал, живет ли с ним сын от Дитковските

Актер Алексей Чадов отреагировал на слухи о том, что их с актрисой Агнией Дитковските сын живет с ним после развода родителей. Чадов рассказал об отношениях с ребенком изданию "7 дней".

По словам актера, они с бывшей женой живут недалеко друг от друга, и он постоянно видится с сыном Федей. Отец часто провожает сына в школу, водит на пикник. Они также вместе гуляют с собакой, катаются на квадроцикле, собирают мебель или проводят время в гараже.

Алексей Чадов и Агния Дитковските развелись в 2015 году, но сохранили дружеские отношения. Дни рождения и другие важные события сын разделяет с обоими родителями.