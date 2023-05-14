Телеведущая Ксения Бородина назвала признаки "женщины-терпилы"
Телеведущая Ксения Бородина в своем telegram-канале перечислила признаки "женщины-терпилы".
По словам звезды, такие женщины живут не для себя, а для мужа и детей:
"Она, может, уже давно не любит, не хочет с ним спать, нет радости и счастья, но у нее нет силы воли и смелости все это закончить, ее собственные комплексы и неуверенность в себе не позволят ей это оборвать".
Бородина подчеркнула: "женщина-терпила" боится одиночества, а потому не уходит из отношений, даже если чувствует себя несчастной.
В заключение телеведущая добавила, что такие девушки живут воспоминаниями о прошлом и надеются, что все изменится:
"Нет, милая, по-другому не будет! Все только в твоих руках! Здесь и сейчас!", – заключила Ксения.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что телеведущая Ксения Бородина поступит в МГУ.