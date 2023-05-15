Победительница "Евровидения" Лорин объяснила значение ее длинных ногтей
Ногти шведской певицы Лорин, которая победила 13 мая на конкурсе "Евровидение", символизировали стихию земли. Об этом она рассказала mk.ru.
Исполнительница пояснила, что ногти были сделаны из камня. Таким образом образ Лорин олицетворял одну из стихий, которые упоминаются в конкурсной композиции Tattoo.
"Огонь, земля, вода. На сцене не было только воды, но я потела, так что все было как надо", — пошутила Лорин.
Лорин уже побеждала в конкурсе с треком Euphoria в 2012 году. Она стала первой женщиной, которая выиграла на конкурсе два раза. Исполнительница гордится своим статусом и всеми, кто за нее голосовал. Поедет ли Лорин на "Евровидение" снова, она пока сказать не может: все будет зависеть от желания и вдохновения.
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