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Подруга модельера Вячеслава Зайцева рассказала о его конфликте с сыном

Вячеслав Зайцев до кончины оставил свой бренд в наследство внучке, а не сыну. В Сети обвиняют Егора в невнимании к отцу. Подруга Зайцева Нина Царагели объяснила в шоу "Звезды сошлись", что произошло между близкими людьми.

Друзья семьи Зайцевых, в частности певец Юлиан, считают, что Вячеслава и его сына Егора рассорили другие люди из их близкого круга. При этом на самом деле, по словам исполнителя, Зайцев гордился сыном и называл "любимым, родным", а Егор уважал отца.

Подруга Вячеслава Зайцева Нина Царагели вспоминает, что отношения между отцом и сыном были очень хорошими, пока Егор не обиделся на отца. По ее мнению, это произошло, когда модельер объявил наследницей своего бренда внучку Марусю:

"Егор делал сумасшедшую коллекцию, прикольную, Маруся делала самые обычные, девчоночьи показы", — сказала Нина, добавив, что по-человечески понимает Егора.

Слова Царагели подтвердила вдова певца Иосифа Кобзона Нелли. Она отметила, что у модельера всегда был непростой характер и что с внучкой-наследницей он тоже в итоге поссорился.

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Ранее опубликовали последнее фото Вячеслава Зайцева.

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