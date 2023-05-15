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Дима Билан высказался об отношениях с Сергеем Лазаревым после победы в «Маске»

После участия Сергея Лазарева и Димы Билана в шоу "Маска" появились слухи об их разногласиях. Исполнитель хита "Невозможное возможно" прокомментировал их в своих соцсетях.

Артист опроверг домыслы о конфликте с коллегой. В своем аккаунте Билан поделился несколькими фотографиями с Лазаревым и заявил, что между ними все хорошо.

Победивший в шоу "Маска" Сергей Лазарев ответил на критику

Шоу "Маска" на НТВ завершилось победой Сергея Лазарева в четвертом сезоне. Впервые в истории проекта также было объявлено о победе еще одного участника - Димы Билана, который скрывался под образом Мамонтенка. Решение присудить победу двум участникам было принято Филиппом Киркоровым после того, как голоса судейских коллег разделились поровну.

Ранее мы писали о том, что Рогов сравнил Диму Билана со Стасом Михайловым.

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