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Самые яркие образы звезд на Каннском кинофестивале 2023

Каннский фестиваль давно стал одним из самых важных мероприятий в мировой киноиндустрии. Однако кроме премий и кинопоказов всех интересуют наряды, которые демонстрируют звезды, прибывшие на светское торжество.

Красная дорожка — это шоу перед кинопоказом в Каннах, за которым наблюдает весь мир. С каждым годом кристаллы на красной дорожке становятся все ярче, юбки — пышнее, аксессуары — драматичнее. "Рамблер" расскажет о самых ярких образах звезд, которые блистают в Каннах в этом году.

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