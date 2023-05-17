Самые яркие образы звезд на Каннском кинофестивале 2023
Каннский фестиваль давно стал одним из самых важных мероприятий в мировой киноиндустрии. Однако кроме премий и кинопоказов всех интересуют наряды, которые демонстрируют звезды, прибывшие на светское торжество.
Красная дорожка — это шоу перед кинопоказом в Каннах, за которым наблюдает весь мир. С каждым годом кристаллы на красной дорожке становятся все ярче, юбки — пышнее, аксессуары — драматичнее. "Рамблер" расскажет о самых ярких образах звезд, которые блистают в Каннах в этом году.