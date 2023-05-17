Самые яркие образы звезд на Каннском кинофестивале 2023

78-летний актер «Основного инстинкта» Майкл Дуглас прошел по красной рука об руку со своей женой, 53-летней Кэтрин Зета-Джонс , и 20-летней дочерью Кэрис. Дуглас выглядел щеголевато в черном костюме и черной бабочке, с белым нагрудным платком в лацкане. Зета-Джонс была одета в красное платье с глубоким вырезом, к ней присоединилась дочь Кэрис в полупрозрачном белом платье.