Чеботина впервые прокомментировала скандал с Галич

Певица Люся Чеботина в личном блоге впервые высказалась о скандале, который случился из-за того, что она не приехала на съемки к Иде Галич. Телеведущая возмутилась, не называя имен, но аудитория догадалась, что речь идет о Чеботиной.

Команда певицы сделала попытку переложить вину на Иду Галич. Представители Чеботиной заявляли, что четких договоренностей с Галич не было, а исполнительница просто согласилась помочь по дружбе, но приехать не получилось. PR-директор Люси Чеботиной также сказал, что Ида сама редко исполняет обязательства и другие артисты тоже игнорируют ее шоу.

Галич, разозлившись еще сильнее, начала обвинять Чеботину, публиковать всевозможные "разоблачения". К ней присоединились пользователи интернета, и началась настоящая травля.

В итоге Люся Чеботина лично объяснила свое поведение в сложившейся ситуации. Она назвала несправедливым отношение Иды и отметила, что та не хочет войти в ее положение. При этом певица не объяснила, почему не приехала на шоу без предупреждения.

Исполнительница также назвала произошедшее уроком для себя:

"Я всегда была против хайпа и уж тем более такого. <...> Близким надо в тяжелый момент помогать и поддерживать их, а не натравливать на них свою аудиторию, зная причину".