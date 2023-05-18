$80.76+0.7887.57+0.41

Певица Анастасия Стоцкая рассказала об "отношениях в рамках контракта" с коллегой Филиппом Киркоровым

Музыкальная исполнительница Анастасия Стоцкая рассказала о том, что между ней и певцом Филиппом Киркоровым была страсть. Тем не менее, все было "в рамках контракта" между продюсером и музыкантом, пояснила Стоцкая на шоу "Секрет на миллион".

Когда Анастасии было 20 лет, она часто проводила время с Филиппом Киркоровым и после встреч возвращалась с блестящими глазами. Родственники девушки относилась к нему очень хорошо, некоторые до сих пор спрашивают, когда Стоцкая выйдет за артиста замуж. Тем не менее, до этой ступени отношения не дошли.

То, как складывалась ситуация, злило Анастасию. Она старалась любыми способами привлечь внимание Филиппа. Например, сбегала с концерта и делала что-то экстравагантное.

Певец Юлиан призвал Филиппа Киркорова "достойно стареть" как Ирина Аллегрова

Стоцкая уверяет, что они были друг другу как ученица и учитель, как родственники. Но при этом, по ее словам, она "могла себе чуть больше позволить по отношению к нему".

Ранее Филипп Киркоров рассказал о профессии мечты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий