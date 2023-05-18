Музыкальная исполнительница Анастасия Стоцкая рассказала о том, что между ней и певцом Филиппом Киркоровым была страсть. Тем не менее, все было "в рамках контракта" между продюсером и музыкантом, пояснила Стоцкая на шоу "Секрет на миллион".

Когда Анастасии было 20 лет, она часто проводила время с Филиппом Киркоровым и после встреч возвращалась с блестящими глазами. Родственники девушки относилась к нему очень хорошо, некоторые до сих пор спрашивают, когда Стоцкая выйдет за артиста замуж. Тем не менее, до этой ступени отношения не дошли.

То, как складывалась ситуация, злило Анастасию. Она старалась любыми способами привлечь внимание Филиппа. Например, сбегала с концерта и делала что-то экстравагантное.

Стоцкая уверяет, что они были друг другу как ученица и учитель, как родственники. Но при этом, по ее словам, она "могла себе чуть больше позволить по отношению к нему".