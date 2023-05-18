Блогер Наташа Гасанханова сказала, что любит Даву

Блогер Наташа Гасанханова в эфире призналась в любви музыкальному исполнителю Давиду Манукяну, который выступает под псевдонимом Дава. Это произошло на YouTube-шоу "ДаДа — НетНет".

"Больше всех я люблю в этой жизни только Даву", — заявила блогер.

Гасанханова рассказала, что живет с Давой в одном доме и знакома с его мамой. Сам исполнитель понравился ей, еще когда они познакомились на телевизионном шоу.