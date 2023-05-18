Артемова и Кузин из "Дома-2" развелись через 3 года после разрыва

Саша Артемова, известная по проекту "Дом-2", рассказала, почему развелась с Евгением Кузиным не сразу после того как они расстались. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге в социальных сетях.

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Главной причиной, почему развод затянулся, стало то, что судебный участок, соответствующий месту жительства пары, перенесли в другой район. Саше было "лень" заниматься документами и подавать заявление, а Евгению "точно не хотелось этого делать".

Саша уточнила, что после разрыва они с Евгением стали жить раздельно. Они разошлись мирно, остались в хороших отношениях и воспитывают общую дочь. По словам Саши, она любит бывшего мужа как родственника и желает ему только лучшего. Она также назвала достойный развод "целым искусством".