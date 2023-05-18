$80.76+0.7887.57+0.41

Саша Артемова и Евгений Кузин из "Дома-2" развелись через три года после разрыва

Саша Артемова, известная по проекту "Дом-2", рассказала, почему развелась с Евгением Кузиным не сразу после того как они расстались. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге в социальных сетях.

Артемова и Кузин из "Дома-2" развелись через 3 года после разрыва
© Соцсети

Главной причиной, почему развод затянулся, стало то, что судебный участок, соответствующий месту жительства пары, перенесли в другой район. Саше было "лень" заниматься документами и подавать заявление, а Евгению "точно не хотелось этого делать".

Саша уточнила, что после разрыва они с Евгением стали жить раздельно. Они разошлись мирно, остались в хороших отношениях и воспитывают общую дочь. По словам Саши, она любит бывшего мужа как родственника и желает ему только лучшего. Она также назвала достойный развод "целым искусством".

Седокова пожаловалась, что ее навали "ненужной разведенкой"

Ранее рэпер Гуф объявил о разводе с молодой женой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий