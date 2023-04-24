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Гуф объявил о разводе с молодой женой

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В своих соцсетях 38-летний рэпер Гуф сообщил о том, что разводится с супругой Юлией Королевой. Артист отметил, что счастлив, что у них с 27-летней Юлией есть совместная дочь Тина.

"Во избежание сплетен и домыслов — мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами. Я счастлив, что у меня есть дочь Тина и буду всегда рядом", — написал рэпер.

Напомним, Юлия и Алексей Долматов сыграли свадьбу 22 декабря 2021 года, а позже у пары родилась дочь. Идиллия в отношениях длилась не долго и в последнее время стали появляться слухи о том, что брак трещит по швам.

Аврил Лавин подтвердила, что встречается с рэпером Tyga

Ранее мы писали о том, как Мария Погребняк прокомментировала слухи о разводе с мужем.

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