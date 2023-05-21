Седокова назвала свои параметры при самом большом весе

Певица Анна Седокова рассказала, какие у нее параметры при самом большом весе. Соответствующая публикация появилась в личном блоге артистки в социальных сетях.

Седокова пожаловалась, что через три дня должна появиться на вручении музыкальной премии, но из-за крапивницы сильно поправилась. По ее словам, больше, чем сейчас, она не весила никогда в жизни.

Артистка заверила, что вернуться в форму за три дня она сможет. Тем не менее, платье, которое выбрали для нее помощники, может не подойти:

"Мои параметры: объем груди — 100, талии — 80, бедер — 110. А помощники подбирали по меркам: 94-75-104".

Певица рассказывала, что крапивница в последние года проявляется все сильнее: чтобы бороться с заболеванием, нужно специфическое дорогостоящее лечение. При этом диагноз не позволяет Анне Седоковой жить обычной жизнью: у нее возникают сильные отеки и зуд.