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Модель Эмили Ратаковски сфотографировалась в бикини в постели

Модель Эмили Ратаковски выложила фотографии в бикини, которые она сделала, лежа в постели. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге в социальных сетях.

Ратаковски сфотографировалась в бикини в постели
© РИА Новости

31-летняя Эмили Ратаковски на фото позирует в черном раздельном купальнике собственного бельевого бренда Inamorata. Она лежит расстеленной кровати, ее волосы распущены.

Подписчики модели высоко оценили ее фотографии:

"Невероятно красивая девушка"

"Потрясающая фигура"

"Самая привлекательная девушка на планете"

Соцсети

Модель Эмили Ратаковски сфотографировали на свидании с певцом Гарри Стайлзом

Ранее Эмили Ратаковски прорекламировала средства для волос.

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