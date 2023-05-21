Модель Эмили Ратаковски сфотографировалась в бикини в постели
Модель Эмили Ратаковски выложила фотографии в бикини, которые она сделала, лежа в постели. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге в социальных сетях.
31-летняя Эмили Ратаковски на фото позирует в черном раздельном купальнике собственного бельевого бренда Inamorata. Она лежит расстеленной кровати, ее волосы распущены.
Подписчики модели высоко оценили ее фотографии:
"Невероятно красивая девушка"
"Потрясающая фигура"
"Самая привлекательная девушка на планете"
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