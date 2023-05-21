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Певица Анна Семенович рассказала о своих предпочтениях в постели

Певице Анне Семенович нравятся ролевые игры в постели. Об этом она рассказала в интервью Григорию Хлыстову.

Семенович рассказала о своих предпочтениях в постели
© РИА Новости

По словам артистки, она примеряла на себя роль доктора, надевала перчатки. При этом "профиль" может меняться во время игры. Анна Семенович также рассказала, что приветствует сексуальные игрушки и использует их, поскольку ей нравится разнообразие:

"Люблю играть в сексуальные прятки, пусть меня ищут. Различные игры очень приветствую. <...> Можно играть в карты на желание".

Артистка уверена, что интимная жизнь после 40 лет может быть не менее яркой, чем в молодости, и даже превосходить ее по насыщенности. Семенович объясняет это тем, что взрослый человек более опытный и умеет разговаривать о сексе с партнером.

Певица Анна Семенович рассказала, сколько потратила на заморозку яйцеклеток

Артистка также заявила, что сексуальная жизнь после 40 лет может быть ярче, чем в молодости. По словам Семенович, это связано с опытом и разговорами с партнером.

Ранее Анна Семенович рассказала. почему выбрала "гостевые" отношения.

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