"Мы там отсыхали": Кудрявцева вспомнила, как лечилась в клинике неврозов

Телеведущая Лера Кудрявцева в своих соцсетях вспомнила о лечении в клинике неврозов.

Звезда рассказала, как много лет назад оказалась в медучреждении вместе с певицей Ириной Дубцовой:

"Я ее туда притащила. Мы там отсыхали после своих нервных потрясений".