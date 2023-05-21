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Телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила о лечении в клинике неврозов с певицей Ириной Дубцовой

Телеведущая Лера Кудрявцева в своих соцсетях вспомнила о лечении в клинике неврозов.

"Мы там отсыхали": Кудрявцева вспомнила, как лечилась в клинике неврозов
© РИА Новости

Звезда рассказала, как много лет назад оказалась в медучреждении вместе с певицей Ириной Дубцовой:

"Я ее туда притащила. Мы там отсыхали после своих нервных потрясений".

Что известно о личной жизни Леры Кудрявцевой

Кудрявцева добавила, что именно в клинике Дубцова написала текст песни "Сдавайся", которую позже исполнил Сергей Лазарев. По словам телеведущей, Ирина набросала текст прямо при ней на капоте машины.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Кудрявцева высказалась о закрытии "Секрета на миллион".

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