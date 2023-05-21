"Мы там отсыхали": Кудрявцева вспомнила, как лечилась в клинике неврозов

Телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила о лечении в клинике неврозов с певицей Ириной Дубцовой
Телеведущая Лера Кудрявцева в своих соцсетях вспомнила о лечении в клинике неврозов.
Звезда рассказала, как много лет назад оказалась в медучреждении вместе с певицей Ириной Дубцовой:
"Я ее туда притащила. Мы там отсыхали после своих нервных потрясений".
Кудрявцева добавила, что именно в клинике Дубцова написала текст песни "Сдавайся", которую позже исполнил Сергей Лазарев. По словам телеведущей, Ирина набросала текст прямо при ней на капоте машины.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Кудрявцева высказалась о закрытии "Секрета на миллион".