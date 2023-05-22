Привычки Николь Кидман, которые позволяют сохранять стройность в 55 лет

Голливудской звезде Николь Кидман этим летом исполняется 56 лет. Однако, глядя на актрису, в это едва ли возможно поверить.

Если лицо без морщин может быть заслугой косметологов, то отрицать безупречную фигуру Кидман вряд ли кто-то решится.

По словам артистки, главный секрет ее стройного тела в регулярных занятиях спортом. Она сочетает несколько активностей, которые позволяют ей оставаться в той же форме, что и десятки лет назад. Подробнее о фитнес-стратегии, которой придерживается актриса – в материале "Рамблера".

Бег как стиль жизни

Каждое утро актриса начинает с пробежки. Для нее бег прежде всего является удовольствием, а уже потом способом поддержания формы.

Кидман не раз говорила о том, что спортивные привычки семья прививала ей с детства. Пока одни дети по выходным ходили в кино и кафе, она с родственниками получала радость от забегов на длинные дистанции.

Соцсети

Отсутствие сидячего образа жизни

По мнению кинодивы, залог стройности – отнюдь не соблюдение жестких диет, а постоянная активность. Кидман выбирает активные развлечения даже на отдыхе. За счет этого ей удается сжигать больше калорий в течение дня, поднимать себе настроение и чувствовать себя моложе.

Сочетание разных видов активностей

Однообразие быстро убивает желание заниматься спортом. Кидман признается, что тоже не любит рутинные тренировки. Гораздо интереснее совмещать разные виды активности:

"Я стараюсь совмещать бег с йогой и велотренировками. Ну, или хотя бы чаще плавать с детьми и гулять с мужем", – поделилась звезда в одном из интервью.