$79.94+0.0386.50+0.22

70-летняя певица Ирина Понаровская поразила обновленным имиджем

Певица Ирина Понаровская с помощью мастера изменила цвет волос и форму прически. Об этом пишет издание "7 дней".

70-летняя Понаровская поразила обновленным имиджем
© РИА Новости

Обновлением образа Понаровской занимался стилист Павел Лагунов. Артистка горячо поблагодарила его "за время <...> с такой нежностью, предупредительностью и комфортом".

Помимо прически, изменилось лицо певицы. Фанаты полагают, что Понаровская успешно сделала пластическую операцию. В 1990-е она уже корректировала нависшее веко, а несколько лет назад — делала подтяжку лица. При этом уколы ботокса, уверяет артистка, она не делала из-за страха:

"Ни одного укола в свое лицо я не сделала! Ботокс, шмотокс — я не верю в это. Я не буду колоть себя, потому что боли боюсь".

Соцсети

Измены и отказ от карьеры: чем сейчас занимается Понаровская

Ранее 60-летняя Алена Свиридова выложила фото без макияжа.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий