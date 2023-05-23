70-летняя Понаровская поразила обновленным имиджем

70-летняя певица Ирина Понаровская поразила обновленным имиджем
Певица Ирина Понаровская с помощью мастера изменила цвет волос и форму прически. Об этом пишет издание "7 дней".
Обновлением образа Понаровской занимался стилист Павел Лагунов. Артистка горячо поблагодарила его "за время <...> с такой нежностью, предупредительностью и комфортом".
Помимо прически, изменилось лицо певицы. Фанаты полагают, что Понаровская успешно сделала пластическую операцию. В 1990-е она уже корректировала нависшее веко, а несколько лет назад — делала подтяжку лица. При этом уколы ботокса, уверяет артистка, она не делала из-за страха:
"Ни одного укола в свое лицо я не сделала! Ботокс, шмотокс — я не верю в это. Я не буду колоть себя, потому что боли боюсь".
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