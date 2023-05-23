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Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, как ее изменил брак с шоуменом Павлом Волей

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева стала более мягкой и домашней за время брака с юмористом Павлом Волей. Ее слова приводит Psyсhologies.

По словам Утяшевой, брак превратил ее из "волчицы", "воина" в девушку. Она стала мягче, женственнее, научилась просить о помощи и принимать ее:

"С ним я научилась просить помощи: "Мне так хочется ночью поспать. Паш, ты можешь встать, покормить ребенка?". – "Да, конечно, Лясь!". И это качество во мне открыла любовь".

Телеведущая считает мужа лучшим психологом. В частности, Павел Воля помог ей пережить смерть матери в 2012 году. Он с пониманием отнесся к тому, что Утяшева часто вспоминала маму, плакала. Муж был рядом, держал возлюбленную за руку.

В 2012 году Павел Воля и Ляйсан Утяшева зарегистрировали брак. У пары двое детей: сын Роберт и дочь София.

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Ранее Ляйсан Утяшева высказалась о ревности.

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