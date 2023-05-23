Певица Ирина Дубцова набрала несколько килограммов из-за гормональных лекарств против заболевания щитовидной железы. Об этом она рассказала в личном телеграм-канале.

Дубцова вспомнила, как в сентябре ее госпитализировали с высокой температурой после съемок полуфинала детского шоу "Ты Супер". У певицы обнаружили аутоиммунное заболевание щитовидной железы, о котором она не догадывалась несколько лет.

Врачи назначили лечение, которое включало в себя прием гормональных препаратов. Именно они стали причиной того, что артистка набрала несколько килограммов. Врачи предупреждали о том, что могут появиться отеки и увеличиться масса тела. Тем не менее, последствия лечения обратимы.

Ирина Дубцова также отметила, что комментаторы в социальных сетях, обвиняющие публичных людей, редко задумываются о том, что у адресатов происходит в жизни. Она посоветовала подписчикам "беречь себя и свои нервы".