Возлюбленная Тимати выложила фото в бикини и вызвала споры

Валентина Иванова, с которой встречается рэпер Тимати, опубликовала фото в откровенном купальнике и вызвала споры пользователей в интернете. Соответствующий пост появился в личном блоге модели в социальных сетях.

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На кадрах Валентина сидит на шезлонге на фоне моря. На ней надето белое бикини на тонких завязках. В качестве аксессуара она выбрала очки в тяжелой черной оправе с прозрачными линзами.

Часть поклонников восхитилась фигурой модели, но часть посчитала, что подобные снимки вульгарные, а не красивые:

"Она богиня! Как можно этим не восхищаться"

"Тебя заставляют так фотографироваться? Стремно выглядит. Ощущение, что у тебя нет чувства собственной значимости"

Соцсети