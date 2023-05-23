Возлюбленная Тимати выложила фото в бикини и вызвала споры

Возлюбленная рэпера Тимати выложила фото в открытом бикини и вызвала споры
Валентина Иванова, с которой встречается рэпер Тимати, опубликовала фото в откровенном купальнике и вызвала споры пользователей в интернете. Соответствующий пост появился в личном блоге модели в социальных сетях.
На кадрах Валентина сидит на шезлонге на фоне моря. На ней надето белое бикини на тонких завязках. В качестве аксессуара она выбрала очки в тяжелой черной оправе с прозрачными линзами.
Часть поклонников восхитилась фигурой модели, но часть посчитала, что подобные снимки вульгарные, а не красивые:
"Она богиня! Как можно этим не восхищаться"
"Тебя заставляют так фотографироваться? Стремно выглядит. Ощущение, что у тебя нет чувства собственной значимости"
Соцсети