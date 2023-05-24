Люся Чеботина сбежала с премии из-за Иды Галич

Певица Люся Чеботина сбежала с премии, когда узнала, что ей будет вручать награду Ида Галич. Звезды должны были встретиться на премии RU.TV. Об этом сообщает "Телепрограмма".

По словам корреспондента портала, Люся Чеботина позировала на красной ковровой дорожке, но быстро зашла в зал, чтобы не пересекаться с Идой Галич. Исполнительница хита "Солнце Монако" также не получила свою статуэтку. Она уехала, так как узнала, что вручать ее будет блогерша. Чеботина победила в номинации "Звезда русского радио".