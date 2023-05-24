$80.17+0.2386.55+0.05

Люся Чеботина сбежала с премии из-за Иды Галич

Певица Люся Чеботина сбежала с премии, когда узнала, что ей будет вручать награду Ида Галич. Звезды должны были встретиться на премии RU.TV. Об этом сообщает "Телепрограмма".

Люся Чеботина сбежала с премии из-за Иды Галич
© РИА Новости

По словам корреспондента портала, Люся Чеботина позировала на красной ковровой дорожке, но быстро зашла в зал, чтобы не пересекаться с Идой Галич. Исполнительница хита "Солнце Монако" также не получила свою статуэтку. Она уехала, так как узнала, что вручать ее будет блогерша. Чеботина победила в номинации "Звезда русского радио".

Ранее между звездами произошел конфликт. Ида Галич обвинила Люсю Чеботину в том, что она сорвала съемки ее шоу. Блогерша заявила, что съемочная группа и актеры ждали звезду, а она не явилась на съемки. Несмотря на то, что каждая из сторон комментировала конфликт, он остался неразрешенным.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий