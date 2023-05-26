Как развивалась карьера и личная жизнь Анжелики Варум

Анжелика Варум — известная эстрадная певица и автор хитов девяностых и нулевых. К музыке она была приучена с детства и уже в юности показывала свои таланты.

Ей исполнилось 54 года, в честь чего “Рамблер” рассказывает о ее музыкальной карьере и личной жизни.

Музыкальная карьера

На фортепиано и гитаре Варум начала играть еще в школьные годы, в это же время начала выступать в театре, была актрисой и вокалисткой. Любовь к музыке певице привил ее отец, Юрий Варум. Он работал композитором и имел собственную студию звукозаписи. После школы она приехала в Москву и пыталась поступить в театральный институт имени Щукина, но ее не взяли. Тогда она стала работать бэк-вокалисткой на студии отца.

В 90-х певица начала делать первые шаги в музыкальной карьере. По просьбе отца она записала на его студии две песни “Полуночный ковбой” и “Здравствуй и прощай”. Они быстро стали хитами и прославили певицу.

@avarum

Развитие ее карьеры пришлось на 90-е годы прошлого века. Практически каждая ее песня становилась хитом, ее крутили на каждом радио. За десять лет она выпустила семь альбомов с хитами.

Сейчас она продолжает свою карьеру в качестве певицы и выпускает новые хиты, часть из них пишет совместно со своим супругом Леонидом Агутиным. Они — одна из самых ярких и долговечных пар в российском шоу-бизнесе.

Личная жизнь

Первым супругом Анжелики Варум стал фотограф Максим Никитин. С ним певица познакомилась еще в школе, а в молодости вышла за него замуж. Однако брак распался спустя восемь лет после свадьбы. Звезда не любит о нем говорить, поэтому неизвестно, какие отношения были в этой семье.

Вторым супругом стал Леонид Агутин. Когда его карьера только шла вверх, он решил записать дуэт с Варум. После переговоров они записали совместную песню “Королева”. Работа стала настолько плодотворной, что в окружении звезд начали говорить об их романе. Совсем скоро он перерос в настоящие чувства.

@avarum