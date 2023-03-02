Певец Леонид Агутин в интервью "Пятому каналу" рассказал, почему спит со своей супругой Анжеликой Варум в разных спальнях.
"Мы с женой ругаемся, она какие-то фильмы смотрит. Значит, она, помню, с первой же серии засыпала, а я досматривал до конца всегда. Тебе это помогает, а мне — наоборот. Тепло чтоб было, мне — холодно. А потом начали спать в разных спальнях — и все", – рассказал артист.
Вместе с тем Агутин отметил, что у них с Варум нет серьезных проблем в отношениях, а сон в разных спальнях – это прежде всего удобно.
Артисты в браке 23 года. В 1999 году у звезд родилась дочь Елизавета-Мария.
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