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1 час назад

Леонид Агутин объяснил, почему спит с Анжеликой Варум в разных спальнях

Мира Маркина

Певец Леонид Агутин в интервью "Пятому каналу" рассказал, почему спит со своей супругой Анжеликой Варум в разных спальнях.

"Мы с женой ругаемся, она какие-то фильмы смотрит. Значит, она, помню, с первой же серии засыпала, а я досматривал до конца всегда. Тебе это помогает, а мне — наоборот. Тепло чтоб было, мне — холодно. А потом начали спать в разных спальнях — и все", – рассказал артист.

Вместе с тем Агутин отметил, что у них с Варум нет серьезных проблем в отношениях, а сон в разных спальнях – это прежде всего удобно.

Певец Леонид Агутин публично признался в любви жене в годовщину

Артисты в браке 23 года. В 1999 году у звезд родилась дочь Елизавета-Мария.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как вернуть яркие чувства, если брак погряз в рутине.

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