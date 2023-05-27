Эдвард Олмос впервые рассказал о раке горла

Актер, известный по роли в фильме "Бегущий по лезвию 2049", Эдвард Джеймс Олмос впервые рассказал, что борется с раком горла. Об этом пишет Variety.

76-летний артист сообщил, что из из-за рака горла он потерял около 22 кг и был близок к смерти. По его словам, тело иногда сдавалось: было невозможно есть и очень трудно передвигаться.

Врачи считали, что актер потеряет голос. Тем не менее, Олмос прошел курс химиотерапии в декабре 2022 года, и его состояние улучшилось. Актер начал заниматься плаванием.

Олмос особенно благодарен своим близким людям. По его словам, они были рядом и помогали бороться с недугом.