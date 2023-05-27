$79.97-0.0285.92+0.04

Актер Эдвард Олмос впервые рассказал о раке горла

Актер, известный по роли в фильме "Бегущий по лезвию 2049", Эдвард Джеймс Олмос впервые рассказал, что борется с раком горла. Об этом пишет Variety.

Эдвард Олмос впервые рассказал о раке горла
© globallookpress.com

76-летний артист сообщил, что из из-за рака горла он потерял около 22 кг и был близок к смерти. По его словам, тело иногда сдавалось: было невозможно есть и очень трудно передвигаться.

Врачи считали, что актер потеряет голос. Тем не менее, Олмос прошел курс химиотерапии в декабре 2022 года, и его состояние улучшилось. Актер начал заниматься плаванием.

Актер Хью Джекман рассказал про обследование на рецидив рака кожи

Олмос особенно благодарен своим близким людям. По его словам, они были рядом и помогали бороться с недугом.

Ранее актер Стэнли Туччи рассказал о борьбе с раком языка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий