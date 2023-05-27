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"Если сделаешь плохо, поломаю ноги": певец Леонид Агутин рассказал об отношениях с парнями дочери

Певец Леонид Агутин и его жена, коллега Анжелика Варум с теплом принимают молодых людей, с которыми начинает встречаться их дочь Елизавета, однако предупреждают их, чтобы относились к ней с уважением. Об этом Агутин рассказал "Московскому комсомольцу".

Агутин высказался об отношениях с парнями дочери
© РИА Новости

Лиза, которая живет в Америке, поддерживает связь с семьей, а отец дает ей жизненные и профессиональные советы. Родители ждут, когда девушка подарит им внуков, но она пока ищет избранника.

"Я всем женихам говорю одно и тоже: "Если сделаешь плохо нашей дочери, я поломаю тебе ноги". Все остальное мне неважно. Пусть живут", — рассказывает Агутин.

По словам исполнителя, они с Анжеликой Варум не вмешиваются в личную жизнь дочки и привыкают к тем, кого она выбирает. С одним молодым человеком Лиза встречалась три года, но пара распалась. Теперь у нее новый парень, и родители называют его замечательным. Варум и Агутин знакомы с ним лично, но преимущественно общаются по видеосвязи.

Певец Леонид Агутин будет судиться с блогерами, которые распространяют фейки

Елизавета Варум с детства живет в США и выступает в собственной рок-группе Without Gravity. Она самостоятельно пишет музыку и играет на музыкальных инструментах. Родители, несмотря на занятость, всегда были и остаются в курсе всех событий Елизаветы.

Ранее Леонид Агутин рассказал, почему они с Анжеликой Варум спят в разных спальнях.

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