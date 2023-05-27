Агутин высказался об отношениях с парнями дочери

Певец Леонид Агутин и его жена, коллега Анжелика Варум с теплом принимают молодых людей, с которыми начинает встречаться их дочь Елизавета, однако предупреждают их, чтобы относились к ней с уважением. Об этом Агутин рассказал "Московскому комсомольцу".

Лиза, которая живет в Америке, поддерживает связь с семьей, а отец дает ей жизненные и профессиональные советы. Родители ждут, когда девушка подарит им внуков, но она пока ищет избранника.

"Я всем женихам говорю одно и тоже: "Если сделаешь плохо нашей дочери, я поломаю тебе ноги". Все остальное мне неважно. Пусть живут", — рассказывает Агутин.

По словам исполнителя, они с Анжеликой Варум не вмешиваются в личную жизнь дочки и привыкают к тем, кого она выбирает. С одним молодым человеком Лиза встречалась три года, но пара распалась. Теперь у нее новый парень, и родители называют его замечательным. Варум и Агутин знакомы с ним лично, но преимущественно общаются по видеосвязи.