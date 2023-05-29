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"Это трагедия": экс-солист группы "Корни" Асташенок о выкидыше жены

Бывший солист группы "Корни" Александр Асташенок в эфире шоу "Звезды сошлись" рассказал о выкидыше жены.

"Это трагедия": экс-солист "Корней" Асташенок о выкидыше жены
© @astashenok.ru

По словам артиста, они с супругой Еленой Венгржиновской потеряли малыша на раннем сроке беременности.

Пара не планировала второго ребенка, но при этом оба были рады, когда узнали о беременности. Однако после того, как Елена упала с лестницы, спасти ребенка не удалось.

"Безусловно, это трагедия какая-то, но трагедия, которую я не успел осознать. Значит, так виднее, так надо", – прокомментировал Асташенок.

Актриса Рэйчел Вайс впервые рассказала о выкидыше

В эфире шоу певец также рассказал, как относится к ярым поклонницам. Некоторые из них атакуют Елену сообщениями с пожеланиями смерти. Александр отметил, что они с женой обращались в полицию, но помочь им не смогли.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что певица Манижа сообщила о беременности необычным способом.

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