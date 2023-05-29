"Это трагедия": экс-солист "Корней" Асташенок о выкидыше жены

Бывший солист группы "Корни" Александр Асташенок в эфире шоу "Звезды сошлись" рассказал о выкидыше жены.

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По словам артиста, они с супругой Еленой Венгржиновской потеряли малыша на раннем сроке беременности.

Пара не планировала второго ребенка, но при этом оба были рады, когда узнали о беременности. Однако после того, как Елена упала с лестницы, спасти ребенка не удалось.

"Безусловно, это трагедия какая-то, но трагедия, которую я не успел осознать. Значит, так виднее, так надо", – прокомментировал Асташенок.

В эфире шоу певец также рассказал, как относится к ярым поклонницам. Некоторые из них атакуют Елену сообщениями с пожеланиями смерти. Александр отметил, что они с женой обращались в полицию, но помочь им не смогли.