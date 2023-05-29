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1 час назад

Певица Слава попала в больницу

Мира Маркина

Певицу Славу срочно увезли в одну из клиник Москвы, поскольку она заболела инфекцией и почувствовала себя хуже. Об этом сообщила дочь Славы Александра.

Певица Слава попала в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

43-летняя артистка находится на обследовании с подозрением на воспаление легких. По словам врачей, у нее поднялась температура, начались рвота и понос. При этом ее также мучает тяжелый кашель.

Певица много работает, каждый ее день расписан по часам. Только когда у Славы родился внук, она стала делать перерывы на пару дней, чтобы провести с ним время.

"Сердечко плохо стучало": певица Слава рассказала о спасении внука

Ранее "Рамблер" писал о перерыве Славы в карьере.

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