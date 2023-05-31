У 42-летней Равшаны Курковой родилась дочь

У 42-летней актрисы Равшаны Курковой родилась дочь
Еще в марте актриса Равшана Куркова родила дочь. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях.
"Сегодня последний день очень важной для меня весны и хочу, наконец, поделиться своей большой радостью — в марте я родила сыну Гаспару сестренку", — написала актриса.
Подписчики артистки активно поздравляют ее с рождением дочки:
"Как же это красиво. Поздравляю вашу большую семью! Любви и бесконечного счастья"
"Боже, какие новости! Равшана, здоровья и счастья!"
Три года назад у Равшаны Курковой родился сын Гаспар. Его отец — бизнесмен Сергей Амарян. В прошлом году она потеряла ребенка на позднем сроке беременности.