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У 42-летней актрисы Равшаны Курковой родилась дочь

Еще в марте актриса Равшана Куркова родила дочь. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

У 42-летней Равшаны Курковой родилась дочь
© РИА Новости

"Сегодня последний день очень важной для меня весны и хочу, наконец, поделиться своей большой радостью — в марте я родила сыну Гаспару сестренку", — написала актриса.

Подписчики артистки активно поздравляют ее с рождением дочки:

"Как же это красиво. Поздравляю вашу большую семью! Любви и бесконечного счастья"

"Боже, какие новости! Равшана, здоровья и счастья!"

Три года назад у Равшаны Курковой родился сын Гаспар. Его отец — бизнесмен Сергей Амарян. В прошлом году она потеряла ребенка на позднем сроке беременности.

У 79-летнего актера Роберта де Ниро родился седьмой ребенок

Ранее ровесница Равшаны Курковой Наталья Бочкарева родила третий раз.

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