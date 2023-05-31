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Стало известно, почему шеф-повар Константин Ивлев развелся спустя 23 года брака

Шеф-повар Константин Ивлев развелся после 23 лет брака, потому что почувствовал, что его жизни необходимо сделать такой виток. Об этом он рассказал в интервью изданию "Телепрограмма".

Стало известно, почему Ивлев развелся спустя 23 года брака
© РИА Новости

"То, что я развелся, снова женился - это обычная человеческая жизнь. Ну, люди разводятся, люди женятся. Да, это новый виток, скажем так", — рассказал Ивлев.

Он отметил, что в браке с предыдущей женой ему было комфортно. Она поддерживала его во всем, в том числе в преданности кулинарии, любви к профессии. По словам повара, для него всегда был важен "тыл", отношение семьи.

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Ранее Константин Ивлев рассказал о ревности к молодой жене.

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