Самые яркие блондинки эпохи СССР

Ольга Бакланова с успехом выступала на сцене театра в постановках по произведениям Пушкина, Чехова, Тургенева, Шекспира и Диккенса. Однако ровное развитие её карьеры оборвала революция 1917 года. Понимая, что дальнейшая жизнь зависит от сотрудничества с новой властью Бакланова стала сниматься в пропагандистских фильмов. Заслужив звание народной артистки РСФСР, актриса эмигрировала в США в 1926 году, где стала сниматься в Голливуде