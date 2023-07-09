Самые яркие блондинки эпохи СССР
Обладатели и обладательницы светлого цвета волос не раз становились иконами красоты целых поколений.
Правда, довольно часто блондины и блондинки становятся невольными жертвами дискриминаций со стороны других людей.
Благодаря активной эксплуатации Голливудом образа глупости, наивности и сексуальной доступности, девушек со светлыми волосами (в особенности такие роли любила играть Мэрилин Монро) в обществе сформировался настоящий стереотип о поведении и жизни таких людей.
Вспоминаем самых известных блондинок эпохи СССР, которые покоряли сердца поклонников не только красотой, но и своим актерским талантом.
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