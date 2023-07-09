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Самые яркие блондинки эпохи СССР

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В 1960-е годы французский журнал Candide включил актрису Наталию Кустинскую в первую десятку главных красавиц мира. За свою карьеру она снялась в более чем в 20 кино- и телевизионных фильмах, в том числе в популярных комедиях «Три плюс два» (1963) и «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), телесериале «Вечный зов» (1973—1983) по одноимённому роману Анатолия Иванова 
© РИА Новости
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Культовая актриса советского кино Светлана Светличная снялась в более чем 30 фильмах. Ее смелая роль соблазнительницы Анны Сергеевны в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968) стала одной из самых запоминающихся в карьере артистки. Светличная с юмором воплотила абсолютно новый на тот момент типаж роковой женщины 
© РИА Новости
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Нонну Терентьеву называли советской Мэрилин Монро. Некоторые режиссер боялись приглашать актрису на роль, считая ее внешность слишком не советской. Она снялась в таких фильмах, как «В городе С» (1966), «Крах инженера Гарина» (1973), «Транссибирский экспресс» (1977) 
© РИА Новости
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Валентина Шендрикова наиболее известна по своей дебютной роли в кино — Корделия в фильме «Король Лир» (1970). За свою игру получила «Трофей Сорренто» кинофестиваля советских фильмов в итальянском Сорренто 
© РИА Новости

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Советская и латышская актриса театра и кино Вия Артмане родилась в крестьянской семье. В детстве артистка работала в поле и пасла скот. После войны поступила во 2-ю студию при Художественном театре в Риге, которую окончила в 1949 году. За аристократическую внешность поклонники прозвали Артмане «Балтийской богиней» 
© РИА Новости
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Светлана Савелова получила свою первую роль совершенно случайно. Режиссёр фильма Яков Сегель никак не мог подобрать актрису для нового фильма «Прощайте, голуби» (1960). Он зашел в аптеку, чтобы купить таблетки от головной боли и встретил за прилавком совсем юную Савелову. Так режиссер нашел исполнительницу главной роли, а девушка обрела свое призвание 
© РИА Новости
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Ольга Бакланова с успехом выступала на сцене театра в постановках по произведениям Пушкина, Чехова, Тургенева, Шекспира и Диккенса. Однако ровное развитие её карьеры оборвала революция 1917 года. Понимая, что дальнейшая жизнь зависит от сотрудничества с новой властью Бакланова стала сниматься в пропагандистских фильмов. Заслужив звание народной артистки РСФСР, актриса эмигрировала в США в 1926 году, где стала сниматься в Голливуде 
© Wikipedia Commons
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Актриса Ирина Азер покорила сердца советского зрителя благодаря съемкам в детской комедии режиссера Ролана Быкова «Внимание, черепаха!» (1970) и роль Люськи в четырёхсерийной телевизионной кинокомедии «Большая перемена» (1972—1973). С 1965 по 1977 годы работала фотомоделью у Виктора Вознесенского 
© Kino-teatr.ru
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Актриса Наталья Егорова снялась более чем в 100 картинах. В детстве девочку преследовали проблемы с дыханием: бесконечные простуды перетекали в бронхиты и воспаление лёгких, а затем — в детский туберкулёз. Несмотря на тяжелое заболевание, Егоровой удалось побороть недуг и стать довольно популярной актрисой 
© Kino-teatr.ru

    Обладатели и обладательницы светлого цвета волос не раз становились иконами красоты целых поколений.

    Правда, довольно часто блондины и блондинки становятся невольными жертвами дискриминаций со стороны других людей.

    Благодаря активной эксплуатации Голливудом образа глупости, наивности и сексуальной доступности, девушек со светлыми волосами (в особенности такие роли любила играть Мэрилин Монро) в обществе сформировался настоящий стереотип о поведении и жизни таких людей.

    Вспоминаем самых известных блондинок эпохи СССР, которые покоряли сердца поклонников не только красотой, но и своим актерским талантом.

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