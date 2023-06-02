Визажист, стилист и бьюти-блогер Гоар Аветисян опубликовала в социальных сетях свою фотографию до радикального похудения и хирургических вмешательств. Об этом сообщает " Super ".

Периодически звезда делится с подписчиками архивными фото и видео, которые свидетельствуют о ее кардинальном преображении. На этот раз блогер разместила публикацию, датированную 2018-м годом. Тогда она весила на несколько десятков килограмм больше.