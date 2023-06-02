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Гоар Аветисян поделилась своим фото до похудения и операций

Визажист, стилист и бьюти-блогер Гоар Аветисян опубликовала в социальных сетях свою фотографию до радикального похудения и хирургических вмешательств. Об этом сообщает "Super".

Периодически звезда делится с подписчиками архивными фото и видео, которые свидетельствуют о ее кардинальном преображении. На этот раз блогер разместила публикацию, датированную 2018-м годом. Тогда она весила на несколько десятков килограмм больше.

Соцести

По словам девушки, она любит свое отражение и чаще занимается самолюбованием.

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"Невероятно красивая, душой, лицом и телом, тогда, сейчас, всегда!", "Мы помним тебя такую. Изменилась только внешность, светлое сердце осталось такое же" – выразили свое восхищение подписчики.

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