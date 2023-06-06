Как выглядит новая 22-летняя девушка Леонардо Ди Каприо

Голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо вновь приписывают новый роман с молодой девушкой. На этот раз звезду заметили на отдыхе вместе с американской актрисой и моделью Меган Роше.

Как и другим последним избранницам Ди Каприо, девушке меньше 25 лет. Что про нее известно и как она выглядит? Рассказываем и показываем в материале "Рамблера".

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Меган Роше родилась в 2000 году. В сентябре этого года ей исполняется 23. Моделью Роше начала работать еще в 15 лет. Тогда ее пригласили сниматься в рекламной кампании Givenchy. После этого девушка участвовала в показах таких крупных брендов, как Alexander Wang, Carolina Herrera, Fendi, Versace, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Max Mara, Tod's, Missoni, Off-White, Chanel, Dolce & Gabbana и других.

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В 2018 году Меган Роше признали "Лучшим новичком" в модельном бизнесе по версии models.com. А в 2019 году модельное агентство, с которым сотрудничала девушка, даже судилось за то, что ее переманили к себе IMG Models, как только ее карьера пошла вверх.

В зарубежных СМИ также пишут, что Роше — подруга Джиджи Хадид, в которую, по слухам, был влюблен Леонардо Ди Каприо. Знаменитостей не раз видели вместе на свиданиях после того, как летом 2022 года актер расстался с Камилой Морроне. Пара была вместе на протяжении пяти лет. После этого начались шутки о том, что причиной расставания стал возраст модели: в прошлом году ей исполнилось 25, поэтому она не прошла по критериям голливудской звезды.

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С Меган Роше 48-летнего Леонардо Ди Каприо заметили на Ибице. Фотографы засняли, как они вместе отдыхают на яхте. На борту были и другие друзья актера, но модель оказалась единственной женщиной в компании. Роше была одета в темно-синее платье с глубоким вырезом в области декольте.

Сам Леонардо Ди Каприо никогда не комментирует свои отношения с женщинами, но однажды в интервью изданию Esquire актер сказал, что когда-нибудь он остепенится, и произойдет это естественным образом в свое время: