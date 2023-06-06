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СМИ: Юрий Антонов был госпитализирован с сердечным приступом

Юрий Антонов был госпитализирован из-за сердечного приступа, но он решил выйти из больницы раньше, чем рекомендовали врачи. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Юрия Антонова экстренно госпитализировали с приступом
© Рамблер

Такая необходимость была вызвана тем, что дома проводился ремонт.

Как сообщает Mash, 17 мая певец почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Медики обнаружили у него гипертензивную болезнь с поражением сердца. Хотя врачи предложили ему остаться под наблюдением несколько дней, Антонов отказался, ссылаясь на необходимость контроля за ремонтом в доме.

Почему сердечная недостаточность появляется у молодых

Ранее СМИ сообщали, что певицу Наталью Власову госпитализировали из-за сердечной недостаточности.

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