Юрия Антонова экстренно госпитализировали с приступом

Юрий Антонов был госпитализирован из-за сердечного приступа, но он решил выйти из больницы раньше, чем рекомендовали врачи. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Такая необходимость была вызвана тем, что дома проводился ремонт.

Как сообщает Mash, 17 мая певец почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Медики обнаружили у него гипертензивную болезнь с поражением сердца. Хотя врачи предложили ему остаться под наблюдением несколько дней, Антонов отказался, ссылаясь на необходимость контроля за ремонтом в доме.