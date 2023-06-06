Объявлено имя новой "Миссис Россия"

Победительницей национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира - 2023» стала учительница с Дальнего Востока Наталья Оскар. Об этом пишет ТАСС.

Теперь Наталья может выбрать, в каком из международных конкурсов красоты она будет участвовать, а еще сможет отдохнуть на Бали с проживанием в отеле.

В финале конкурса Наталья Оскар исполнила свою композицию «Я твоя Миссис Россия». У учительницы есть муж Роман, в браке они воспитывают маленькую дочь. Всей семьей они обожают отдыхать в жарких странах. Поэтому подарок придется весьма кстати.