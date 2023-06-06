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Неожиданный наследник модельера Вячеслава Зайцева заявил о себе

О том, что у него на руках есть завещание покойного модельера Вячеслава Зайцева сообщил манекенщик Эдуард Кривенко. Информация об этом появилась на странице сервиса "Смотрим" в анонсе передачи "Малахов".

Неожиданный наследник Зайцева заявил о себе
© РИА Новости

Манекенщик станет гостем программы и расскажет о своих претензиях на наследство. По его словам, он довольно близко общался с модельером в последнее время. И в оном из разговоров Вячеслав Зайцев обещал ему оставить квартиру и машину. о словам Эдуарда Кривенко, у него есть документ, подтверждающий его право.

Напомним, что Вячеслава Зайцева не стало 30 апреля 2023 года. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет.

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Ранее подруга модельера Вячеслава Зайцева рассказала о его конфликте с сыном.

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