Неожиданный наследник Зайцева заявил о себе

О том, что у него на руках есть завещание покойного модельера Вячеслава Зайцева сообщил манекенщик Эдуард Кривенко. Информация об этом появилась на странице сервиса " Смотрим " в анонсе передачи "Малахов".

Манекенщик станет гостем программы и расскажет о своих претензиях на наследство. По его словам, он довольно близко общался с модельером в последнее время. И в оном из разговоров Вячеслав Зайцев обещал ему оставить квартиру и машину. о словам Эдуарда Кривенко, у него есть документ, подтверждающий его право.